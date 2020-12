Eerste corona-vaccin voor Nederland is goedgekeurd

Voor het eerst is in Europa een corona-vaccin goedgekeurd. Wetenschappers hebben het vaccin goed onderzocht en zeggen dat de prik helemaal veilig is. Dat betekent dat miljoenen mensen in Europa binnenkort hun eerste inenting kunnen krijgen. Sommige Europeanen krijgen zondag al een prik. In Nederland beginnen de vaccinaties op 8 januari. Voor wie? Nederland krijgt binnenkort de eerste lading vaccins binnen. Daarmee kunnen 250.000 mensen ingeënt worden. De eerste vaccins zijn bedoeld voor mensen die voor ouderen of gehandicapten zorgen.

Hoe werkt een vaccin? Een vaccin is een prik waar stofjes in zitten die ervoor zorgen dat je lichaam het corona-virus snel herkent. Als je na de prik in contact komt met grote hoeveelheden van het virus, dan is het voor je lichaam makkelijker om ertegen te vechten. De kans op besmetting is daardoor veel lager.

Het vaccin moet in superkoude vriezers bewaard worden bij -70 graden. Andere bedrijven zijn ook druk bezig met het ontwikkelen van vaccins. Het lijkt erop dat binnenkort ook een ander vaccin goedgekeurd wordt en in Nederland gebruikt kan worden. Dat vaccin hoeft niet in superkoude vriezers. Cadeau In de Verenigde Staten en in Engeland worden al mensen ingeënt met het vaccin dat vandaag voor Nederland werd goedgekeurd. Een vrouw van 91 uit Engeland was de eerste die het vaccin kreeg. Dat was live op televisie. Zij noemde het vaccin 'het beste cadeau ooit'.