Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol?

Er is afgelopen zomer weer gewoon een seizoen Wie is de Mol? opgenomen. De opdrachten worden uitgevoerd in het Europese land Tsjechië en op de foto zie je de kandidaten van het 21ste seizoen.

Je zult vast niet iedereen op de foto kennen, maar er zitten weer een paar bekende namen bij. Joshua Nolet is bijvoorbeeld de zanger van de populaire band Chef's Special en straatvoetballer Rocky Hehakaija was ook al wel eens in het Jeugdjournaal te zien.

Kunstenaar Florentijn Hofman is zelfs wereldberoemd. Zijn mega-grote badeenden zijn superpopulair.