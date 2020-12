Heel Holland Bakt-winnares Saar maakt koekjes voor de hele buurt

Veel kinderen doen iets liefs voor een ander tijdens de kerstdagen. Ook Heel Holland Bakt Kids-winnares Saar is er druk mee. Ze bakt koekjes voor de hele buurt.

Het meisje hoopt dat meer mensen koekjes gaan bakken om uit te delen. Ze vindt het in deze tijd extra belangrijk.

Via het Instagram-kanaal van Saar, kun je haar koekjesactie volgen. Vanavond zie je haar ook in het Jeugdjournaal en in de Jeugdjournaal-app.

Vind jij het ook leuk om iets voor een ander te doen met Kerst, of doe je liever iets anders? Reageer op de stelling: