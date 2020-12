Er komt een hyperloop-testbaan in Groningen

In de buurt van de stad Groningen komt een hyperloop-testbaan. Een hyperloop is een soort supersnelle trein die door een buis zoeft. De testbaan wordt ongeveer 3 kilometer lang en moet in 2022 af zijn.

Meerdere bedrijven over de hele wereld werken aan hyperloops. Het is de bedoeling dat reizigers er over een paar jaar supersnel van stad naar stad mee kunnen reizen. Een hyperloop kan wel 1000 kilometer per uur. Dat is ongeveer 10 keer zo snel als een achtbaan.

Ontwerp

De hyperloop in Groningen is bedacht door studenten uit Delft. Zij hopen dat ze de komende tijd kunnen bewijzen dat dit een goed ontwerp is.

Testrit

In november werd er voor het eerst een hyperloop met mensen getest. Het gebeurde in de Verenigde Staten en het zag er toen zo uit: