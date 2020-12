Dit vonden jullie de games van 2020 

De hele maand konden jullie in de Jeugdjournaal-app stemmen op wat jullie de games van het jaar vonden. Meer dan 16.000 kinderen deden dat en er kwam een duidelijk Top 3 uit. In de video zie je of Animal Crossing, Among Us of toch Kaasje de meeste stemmen kreeg.

De komende week kijken we nog veel meer terug op het belangrijkste, mooiste en leukste nieuws van 2020. Dat doen we ook in een speciaal NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht. Dat zie je zondag 27 december vanaf 18:30 op NPO Zapp.