Kilo's vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten

Wat doe je met vuurwerk dat je al gekocht hebt, maar niet af mag steken? In sommige gemeentes kun je de komende dagen vuurwerk inleveren. In Alkmaar kon dat vorige week al, en nu zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan de beurt.

Dit jaar is het overal verboden om vuurwerk af te steken. Alleen categorie-1 vuurwerk, zoals sterretjes, mag nog wel. Mensen kunnen het zwaardere vuurwerk bewaren voor volgend jaar, maar volgens deskundigen is dat niet slim. Er kan in huis makkelijk een vonkje bij komen en dat is erg gevaarlijk.