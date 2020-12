Verdwaalde tropische vis naar Texel gebracht

In de haven van Texel is dinsdag een maanvis ontdekt. Het dier is naar zeehondencentrum Ecomare gebracht. Het dier had het erg koud en kon daardoor niet goed zwemmen.

Maanvissen komen zo'n beetje in alle zeeën van de wereld voor, maar het water moet wel warmer zijn dan 10 graden. Als het in Nederland te koud wordt, zwemmen maanvissen naar het zuiden. Deze vis is waarschijnlijk te laat gaan zwemmen en is daardoor verdwaald.