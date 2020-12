Tóch een vuurwerkshow met Oud en Nieuw (maar dan elektrisch)

De makers bedachten een show waarbij ze meer dan 10.000 lampen gebruiken. Zo'n grote show, waarbij er vuurwerk wordt nagemaakt, is er over de hele wereld nog nooit geweest.

Het elektrische vuurwerk zal worden 'afgestoken' in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Door corona is publiek helaas niet welkom. Op televisie is de show voor iedereen te volgen.

Kindershow

Niet alleen om middernacht zullen de lampen knipperen en de knallen uit de speakers komen. Eerder op de avond is er een speciale kindershow. Bij die show wordt ook gezongen en gedanst. En daarvoor zijn kinderen van een dansschool uitgenodigd.