Kerstdiner 2020: zelf koken of eten afhalen?

Veel mensen kiezen dit jaar voor een makkelijke kerst. Ze bestellen een kerstdiner online of halen eten af dat ze alleen nog hoeven op te warmen.

Zo helpt Isa van 12 mee in een kalkoenen drive through. Daar kunnen mensen een kant-en-klare kerstkalkoen ophalen. Vanavond zie je daar meer over in onze uitzending.

Wat doe jij het liefst met kerst: lekker makkelijk of juist zelf koken? Reageer op onze stelling!