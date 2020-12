Kinderen ontdekken mysterieuze pilaar in Nederland

Niet voor de eerste keer is er een zilverkleurige pilaar opgedoken in Nederland. In Doetinchem deze keer! Teun, Joep, Sil en Cas stuurden ons er een foto van.

Het mysterie van de pilaren begon meer dan een maand geleden in de Verenigde Staten. Middenin de woestijn dook een zilveren paal op. Niemand wist hoe die daar was gekomen. Plotseling was hij ook weer verdwenen.

Sindsdien doken de pilaren ook op andere plekken op de wereld op. Van Roemenië tot Colombia, van Canada tot Australië, en dus ook in Nederland.

Raadsel

Wat het idee achter de pilaren is, is een raadsel. Is het een kunstproject, een reclame-actie, of zijn ze geplaatst door aliens? Sommige mensen denken dat het een verwijzing is naar de film 2001: A Space Odyssey. In die film zit ook zo'n soort pilaar.

De pilaar in Doetinchem mag tijdens de kerst nog blijven staan. Daarna wordt hij weggehaald, zegt de burgermeester.