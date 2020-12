De opbrengst van de 3FM actie Serious Request is bekend. Zes radio-dj's gingen een week een week in lockdown en haalden daarmee 1,6 miljoen euro op.

Terwijl ze opgesloten zaten, liepen ze op een loopband. In totaal liepen ze zelfs 80-duizend kilometer. Dat is zo'n twee keer helemaal rond de wereld!

Corona

Het ingezamelde geld gaat naar het Rode Kruis. Zij willen er hulpverleners mee steunen die zich inzetten tegen het coronavirus.