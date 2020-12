Het is Eerste Kerstdag!

Het is 25 december en dus Eerste Kerstdag. Christenen vieren vandaag dat Jezus is geboren. Maar ook voor mensen die niet geloven, is Kerst een feestdag. Veel families gaan met kerst bij elkaar op bezoek en eten lekker samen.

Maar dit jaar kan dat even niet. Per huis mogen er drie mensen op bezoek komen. Kinderen onder de 13 jaar tellen niet mee.

Misschien vier jij Kerst daarom wel alleen met je gezin. Vind je dat leuk? Of ben je juist het liefst met zoveel mogelijk mensen met Kerst? Laat het weten onder onze stelling!