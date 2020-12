Al 130 dode duiven in Lelystad, wat is er aan de hand?

Een verdrietig mysterie in het centrum van Lelystad. Afgelopen twee weken werden daar al meer dan 130 dode duiven gevonden. Het is nog niet duidelijk waardoor de duiven zijn overleden.

Het kan zijn dat de duiven zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden aan een virus. Als ze vergiftigd zijn, is dat misschien niet expres gedaan. Het kan zijn dat iemand de duiven per ongeluk heeft gevoerd met graankorrels waar schimmel op zat.