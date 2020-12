Emma zingt in een bijna lege kathedraal

Voor christenen is Kerst een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Maar door corona zijn er minder mensen welkom in de kerk, of zijn sommige kerkdiensten zelfs helemaal afgelast.

Voor Emma (15) is dat best even wennen. Normaal zingt zij met haar koor in een volle Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Dan zitten er bijna 2000 mensen. Maar vandaag zitten er slechts dertig gasten. Gelukkig is er wel een livestream voor iedereen die er niet bij kan zijn.