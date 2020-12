Weer geen witte Kerst, al 694 dagen zonder sneeuw

In kerstfilms valt bijna altijd sneeuw en in kerstliedjes wordt over een witte Kerst gezongen. Toch komt het bijna nooit voor.

In de afgelopen 120 jaar viel er in Nederland maar 8 keer sneeuw tijdens de kerstdagen. De laatste keer is alweer tien jaar geleden.

Record

Dit jaar is er weer geen witte Kerst. Er is zelfs een geen-sneeuw-record. In Nederland ligt namelijk al 694 dagen geen laagje sneeuw. Dat is twee dagen langer dan het oude record uit begin jaren 90.

In Zuid-Limburg heeft het tussendoor wel licht gesneeuwd, maar niet genoeg voor een laag van 1 centimeter. Pas dan telt het officieel.

