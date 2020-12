Brandweer in Veen bekogeld met vuurwerk

In het volgende filmpje zie je iets van de ongeregeldheden:

Op Eerste Kerstdag zijn in het Brabantse dorp Veen vier auto's in brand gestoken. De brandweer kwam om te blussen, maar dat lukte niet. Brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk. Ook kwam er vuurwerk onder een brandweerwagen terecht.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

In Veen is het ieder jaar onrustig rond de jaarwisseling. In 2013 werden er tijdens één avond zelfs honderd mensen opgepakt.