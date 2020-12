Eerste corona-vaccins in Nederland aangekomen

De eerste coronavaccins zijn in Nederland aangekomen. Onder begeleiding van de politie kwam de eerste lading aan bij een opslagruimte in Oss.

De vaccins zijn in België gemaakt en vorige week goedgekeurd om in Nederland te gebruiken. Het duurt nog even voor de eerste mensen een prik krijgen. De vaccinaties beginnen op 8 januari.

