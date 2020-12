Jongen van 10 rijdt in auto door Rotterdam

Politie-agenten in Rotterdam wisten even niet wat ze zagen. Bij een controle zagen ze een jongen van 10 in een auto rijden. Hij kwam volgens de agenten maar net boven het stuur uit.

Boete

De jongen reed samen met een volwassen man een rondje door Rotterdam. Hij komt uit Roemenie en was op bezoek bij familie in Nederland. De eigenaar van de auto vertelde dat de jongen prima kon rijden en wel een rondje mocht maken. De man heeft een boete gekregen van 280 euro.