Dit vonden jullie het influencer-nieuws van 2020

De hele maand konden jullie in de Jeugdjournaap-app stemmen op wat jullie het influencer-nieuws van het jaar vonden.

Meer dan 7.000 kinderen stemden en er kwam een duidelijk Top 3 uit. Maar wat vonden jullie het belangrijkst: NikkieTutorials die vertelt dat ze transgender is, het overlijden van YouTuber Kastiop of toch Charli d'Amelio die als eerste TikTokker meer dan 100 miljoen volgers haalde.

2020

De komende week kijken we nog veel meer terug op het belangrijkste, mooiste en leukste nieuws van 2020. Dat doen we ook in een speciaal NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht. Dat zie je zondag 27 december vanaf 18:30 op NPO Zapp.