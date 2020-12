Code geel in heel Nederland vanwege storm Bella

Als je vandaag naar buiten gaat, moet je extra voorzichtig zijn. In het hele land is een weerwaarschuwing omdat storm Bella over Nederland trekt. Op verschillende plekken zijn al bomen omgewaaid.

Weerwaarschuwing code geel geldt op de meeste plekken tot het einde van de middag. Weerdeskundigen van het KNMI waarschuwen voor windstoten. Vooral in de buurt van de zee kan het heel hard waaien.

Storm Bella is via de Britse eilanden naar Nederland gekomen. In Engeland waren er ook overstromingen door de storm. Die worden hier niet verwacht.

Bella is de tweede storm in Europa die dit seizoen een naam heeft gekregen. Aiden was de eerste, maar die bereikte Nederland niet.