Weer auto's in brand gestoken in Veen

Afgelopen nacht was het weer onrustig in het Brabantse dorp Veen. Net als de voorgaande nachten werden er auto's in brand gestoken. Volgens een getuige stonden er honderden mensen te kijken.

Vuurwerk

Dit keer ging het om twee auto's en een paardentrailer. Ook werd er veel vuurwerk afgestoken. De auto's die werden aangestoken, zouden sowieso gesloopt worden.

Burgemeester

Gisteren riep de burgemeester nog op om dit soort dingen niet te doen, maar daar is duidelijk niet naar geluisterd. In het volgende filmpje zie je beelden van de brand en het vuurwerk: