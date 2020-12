Sarah's vader is corona-minister: 'We krijgen soms dreigbrieven'

Ze vertelt dat het niet altijd makkelijk is om zo'n bekende vader te hebben.

Bijna alle corona-maatregelen werden het afgelopen jaar verteld tijdens de persconferenties waar miljoenen mensen naar keken. Hoe is het als jouw vader dat nieuws moet vertellen? Lucas gaat langs bij Sarah de Jonge, de dochter van corona-minister Hugo de Jonge.

Op TikTok verschijnen weer hele andere filmpjes, waarin TikTokkers vertellen dat ze haar vader best wel sexy vinden.

Het afgelopen jaar heeft Sarah haar vader niet veel kunnen zien. Zelfs op vakantie was hij heel erg druk met werk.

Voor 2021 hoopt Sarah vooral dat alles weer een beetje normaal wordt, zodat ze gewoon weer met opa en oma kan knuffelen. En ze hoopt dat ze weer op een vakantie kunnen waarin haar vader niet de hele tijd aan het bellen is.

Jaaroverzicht

De video waarin Sarah en Hugo de Jonge over 2020 vertellen is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2020. De hele uitzending zie je vanavond om 18:30 uur op NPO Zapp en in de Jeugdjournaal-app.