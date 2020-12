Grote zoekactie naar jongetje in Veendam

De politie in Veendam heeft gisteren een grote zoektocht opgezet. Een voorbijganger had een jongen van een jaar of 7 de bosjes in zien rennen.

De politie noemt het een 'beetje vreemde situatie', omdat er helemaal geen jongen is vermist. Toch ging de politie met een helikopter, duikers en honden op pad. Ook veel gewone mensen hielpen mee met zoeken.