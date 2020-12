Jullie goede nieuws: heel veel nieuwe huisdieren

We vroegen eerder deze maand wat jullie goede nieuws van 2020 was en dat hebben we geweten. We kregen honderden berichten van kinderen en opvallend veel berichten gingen over nieuwe huisdieren.

Corona

Gijs van 10 jaar zat begin dit jaar niet lekker in zijn vel en zijn schoolwerk ging daardoor ook niet goed. Toen hij een hond als huisdier kreeg, ging het meteen een stuk beter.

De jongen kwam erachter dat hij niet de enige is. De kinderen van zijn school kregen in totaal 530 nieuwe huisdieren! Dat hoge aantal kwam onder andere door 400 wandelende takken.

Extra belangrijk?

Vanwege corona namen dus veel mensen een huisdier. Vooral omdat ze vaker thuis waren en wel wat extra gezelschap konden gebruiken. Denk jij ook dat huisdieren in 2020 extra belangrijk waren? Reageer op de stelling: