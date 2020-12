De tien mooiste doelpunten van de eerste competitiehelft

Het eerste helft van de eredivisie zit er weer op. Ajax staat op de eerste plek en PSV staat met slechts één punt verschil op de tweede plek.

In de afgelopen maanden is er 409 keer in gescoord. Ajax maakte met 52 doelpunten de meeste goals. ADO Den Haag en RKC scoorden 'slechts' 13 keer. Maar wat waren eigenlijk de mooiste goals? NOS Sport maakten een video met de tien mooiste doelpunten: