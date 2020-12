Tips tegen verveling: wat kun je wél doen in de kerstvakantie?

Veel leuke dingen die jullie normaal in de kerstvakantie doen, kunnen nu niet. Zoals naar de bioscoop, het zwembad of op bezoek bij je familie. Maar wat doen jullie dan wel? We vroegen wat jullie doen om je niet te vervelen deze vakantie en we kregen veel reacties.

Onder andere van Felien uit Deventer. Zij heeft met haar gezin een origineel spel bedacht. Iedere ochtend trekken ze een lootje uit een pot. Daarop staat dan wat ze die dag gaan doen.