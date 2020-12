Zes keer brand uitgebroken in Hoogeveen

In Hoogeveen in Drenthe is maandagnacht op zes plekken achter elkaar brand uitgebroken. Het lijkt erop dat de branden zijn aangestoken.

De eerste brand brak uit op een parkeerplaats bij een tennisvereniging. Daar raakten twee bedrijfsbusjes zwaar beschadigd. Volgens iemand die het zag gebeuren, lagen er gasflessen in een van de busjes. Daardoor zou er een explosie zijn geweest.

IJsbaan

In andere straten gingen drie auto's in vlammen op. Er was ook brand bij de ijsbaanvereniging van Hoogeveen. De politie onderzoekt of de branden iets met elkaar te maken hebben.