Xavi (13) krijgt bedankvideo van minister: 'Ik was superblij'

Xavi van 13 heeft een bijzonder filmpje gekregen van minister Grapperhaus. In de video bedankt de minister hem voor al zijn goede werk. Xavi organiseert al een tijdje voetbaltoernooien in zijn wijk in Amsterdam-Zuidoost. Hij wil daarmee geweld in de wijk tegengaan. En dat is dus ook de minister van Veiligheid opgevallen.

Xavi, alle lof voor de manier waarop jij je inzet voor veiligheid, leefbaarheid en gelijkheid in de buurt. dit zegt minister Ferd Grapperhaus in het filmpje

Xavi kwam op het idee voor de toernooien doordat er veel geweld is in zijn buurt. Afgelopen zomer waren er in korte tijd vier steekpartijen. Soms zijn daar jongeren of kinderen bij betrokken. Xavi vindt dat heel erg en begon daarom samen met zijn vader de stichting 'Voetballen voor veiligheid'. Met die stichting regelen ze voetbaltoernooien voor alle kinderen in Amsterdam-Zuidoost.

Ik wil dat kinderen zich veilig voelen en als ze voetballen hebben ze geen tijd en aandacht voor kattenkwaad. dit vertelde Xavi aan NH Nieuws

Xavi hoopt dat hij meer steun krijgt voor zijn plannen. Ook hoopt hij dat hij in 2021 nog meer toernooien kan organiseren, het liefst ook in andere steden. Ondertussen is Xavi ook druk met zijn eigen voetbalcarrière. Zo speelt hij bij FC Utrecht. Hij was een jaar geleden ook te zien in het Jeugdjournaal. Toen ging hij viral met een mooie schijnbeweging.