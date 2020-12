Klein laagje sneeuw gevallen in Groningen

In het noordoosten van de provincie Groningen is een klein laagje sneeuw gevallen én blijven liggen. Dat is voor het eerst deze winter.

De sneeuw blijft niet lang liggen. Halverwege de dag is waarschijnlijk alles weer gesmolten. Weerdeskundigen waarschuwen dat mensen die de weg op moeten, goed op moeten letten. Voor de zekerheid wordt gestrooid.