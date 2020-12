Dit vonden jullie het dieren-nieuws van 2020

Neergeschoten chimpansees, het eerste Nederlandse pandajong en een jongen die is gebeten door een slang. De afgelopen weken konden jullie in de Jeugdjournaal-app op het dierennieuws van 2020 stemmen en meer dan 8.000 kinderen deden dat. In de video zie je wat jullie het belangrijkst vonden.

Jaaroverzicht

Deze video is onderdeel van het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2020. De hele uitzending zie je hier: