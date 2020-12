Jullie goede nieuws: Rosalie leerde dit jaar fietsen

2020 was voor veel mensen geen leuk jaar. Daarom vroegen we aan jullie of er ook leuke dingen zijn gebeurd. En dat is zo! We kregen veel mailtjes met goed nieuws. Zo ook een mail van Rosalie. Zij leerde dit jaar fietsen.

Dat lijkt niet zo bijzonder, maar dat is het wel. Rosalie heeft namelijk een evenwichtsstoornis. Dat betekent dat ze minder goed evenwicht kan houden en sneller omvalt. Dus ook op de fiets.