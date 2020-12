Ondanks vuurwerkverbod toch druk bij dierenpensions

Het is weer bijna Oud en Nieuw en dat betekent grote drukte bij dierenpensions. Ondanks het vuurwerkverbod brengen veel baasjes hun dieren naar een opvangplek.

Ook in Villa Hondegem in het Zeeuwse Grijpskerke wordt het steeds drukker. Veel baasjes komen nu al hun honden brengen. Tijdens de jaarwisseling zit het hier helemaal vol met 80 honden. Tot die tijd kunnen de beesten alvast wennen aan hun tijdelijke thuis.

Erg rustig

De eigenaar van het pension is blij met de drukte, want door corona was het de afgelopen tijd juist erg rustig. Doordat weinig mensen op vakantie gingen, werden ook maar weinig honden naar het pension gebracht.

Tot slot nog wat tips voor baasjes die hun dier niet naar een pension brengen. Zo is je dier hopelijk iets minder bang deze jaarwisseling.