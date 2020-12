Corona-uitbraak op basisschool: 40 leerlingen en leraren besmet

Op een basisschool in Bergschenhoek is net voor de kerstvakantie corona uitgebroken. In totaal raakten veertig leerlingen en leraren besmet.

Het gaat gelukkig goed met alle besmette kinderen en volwassen. Wel wordt aan iedereen van de school gevraagd om zich te laten testen.

Nieuwe variant

Na onderzoek bleek een deel van de leerlingen en leraren besmet te zijn met een nieuwe versie van het corona-virus: de Britse variant. Die heet zo, omdat de variant als eerste in Groot-Brittannië gevonden werd.