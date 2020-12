Appel met drugs over gevangenismuur gegooid

Een bizarre vondst bij een gevangenis in Vught. Bewakers vonden daar een appel waar stiekem drugs in verstopt zat. Iemand heeft de appel over de muur gegooid om hem bij een gevangene te krijgen, maar dat is dus niet gelukt.

De appel lag tussen een hek en een muur van de gevangenis. Op die plek kunnen gevangenen niet komen.

Voor wie?

Volgens een bewaker worden er wel vaker dingen over de muur gegooid, maar meestal in sokken of tennisballen. Ook die worden snel ontdekt. De gevangenis onderzoekt voor wie de appel bedoeld was