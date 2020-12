Wintersport in de corona-tijd: geen sneeuw, wel skiën

Veel kinderen zullen dit jaar hun vakantie naar de sneeuw moeten missen. Daarom is in Enschede is iets leuks bedacht zodat kinderen tot en met 12 jaar toch kunnen skiën.

Niet in de sneeuw, maar op een borstelbaan! Dat is een heuvel met een plastic mat erop. In kleine groepjes krijgen de kinderen les van een echte ski-instructeurs. Iedere dag mogen 30 kinderen meedoen.