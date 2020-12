Jullie goede nieuws: kinderen visten een kluis uit het water

We vroegen we aan jullie of er leuke dingen zijn gebeurd in 2020. En dat is zo! We kregen veel mailtjes met goed nieuws. Ook van Jelle, Femke, Jent en Djurre uit Idaerd. Zij waren afgelopen zomer aan het magneetvissen toen ze plotseling een kluis opvisten.

Met hulp van de opa van Femke en Jelle werd het kluisje opengebroken. Er bleken paspoorten, fotorollen en medailles in te zitten van een echtpaar uit een dorpje verderop.

Beloning

Ze brachten de spullen terug naar de eigenaar en kregen daar een beloning voor. Vanavond zie je er meer over in de uitzending.

Wat vind jij: moet je altijd een beloning krijgen als je iets vindt en teruggeeft?