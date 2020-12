Met deze ballonnen kun je toch knallen met Oud en Nieuw

Vuurwerk afsteken is verboden dit jaar. Toch kun je lekker knallend 2021 in: met ballonnen! Ronald uit Heino bedacht iets om heel veel ballonnen in één keer te laten knallen.

Het is een soort installatie waarmee je een sliert ballonnen snel door een plank met spijkers kan trekken. Zo krijg je veel knallen snel achter elkaar. En dat lijkt volgens de bedenker best veel op vuurwerk.

Veel gezinnen zien dat wel zitten en komen bij Ronald ballonnen kopen.