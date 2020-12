Dit kun je wél doen met Oud en Nieuw

Het is vandaag Oudejaarsdag en dat gaat natuurlijk anders dan andere jaren. Zo mag niemand vuurwerk afsteken en zijn er geen grote feesten. Volwassenen mogen thuis maximaal twee mensen uitnodigen. Toch kun je er een leuke avond van maken.

Hier lees je wat er allemaal wél kan.

Elektrisch vuurwerk

In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam is een speciale lichtshow met elektrisch vuurwerk. Door corona is publiek helaas niet welkom. Op televisie is de show voor iedereen te volgen. De show voor kinderen begint om 17.30 uur en is te zien op zender AT5 en op AT5.nl. Ook in het Jeugdjournaal zie je beelden van de show. Rond 12 uur 's nachts is er ook een elektrische vuurwerkshow voor volwassenen. Die is te zien op AT5 en NPO1.

Echt vuurwerk

Er is een vuurwerkverbod, maar categorie 1 vuurwerk afsteken mag wel. Bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en grondbloemen. Als jij en je vrienden 12 jaar of jonger zijn, mag je dat samen afsteken. Deskundigen raden wel aan om ook dan een vuurwerkbril op te zetten.

Muziek

Voor jongeren is er een groot online festival: Goodbye 2020. Meer dan 250 artiesten treden op via een livestream. Het duurt van 17.00 tot 05.00 uur 's nachts is helemaal gratis.

Oliebollen

Ook kun je natuurlijk allemaal lekkere dingen eten. Wat is jouw favoriete snack? Laat het hieronder weten.