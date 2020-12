Jullie goede nieuws: Jitske verhuisde naar een dorp

2020 is bijna voorbij. Met al het corona-nieuws zou je het misschien niet denken, maar er gebeurde ook genoeg leuks dit jaar. Bijvoorbeeld voor Jitske. Zij verhuisde van Haarlem naar Kranenburg.

Dat is een grote verandering. In Haarlem woonde ze midden in de stad en nu woont ze in een rustig dorpje met maar weinig mensen. In het begin was dat best wel wennen: