Dit was jullie goede nieuws van 2020

2020 was een bijzonder jaar, waar veel mensen graag afscheid van nemen. Het nieuws over corona ging de hele wereld over en hield bijna iedereen bezig. We vroegen jullie juist naar het leukste nieuws van 2020 en daar kregen we veel mailtjes over!

1. Huisdieren

Heel veel kinderen kregen dit jaar een huisdier, zo ook Gijs. En daardoor voelde hij zich een stuk beter.