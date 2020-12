Nederlanders bereiden zich voor op jaarwisseling

Nog een paar uurtjes en dan is het zover: 2020 is over en 2021 begint. Oudejaarsdag is voor veel mensen de dag waarop ze zich voorbereiden op het grote moment. En dat gebeurt op vele manieren.

Op veel plekken in het land was het al vroeg druk bij de oliebollenkramen. Ook veel sportclubs verkopen ze, om zo aan het eind van het jaar nog wat bij te verdienen.

Harde knallen

Op andere plekken waren al vroeg harde knallen te horen van het carbidschieten. Een traditie in veel dorpen en steden. Al was publiek dit jaar niet welkom.

Niet overal ging het goed op oudejaarsdag. In Alpen aan den Rijn ontplofte een vuurwerkbom in een huis. Daardoor raakte zeker één persoon gewond en is er veel schade.

Andere landen

In Nederland moeten we nog even wachten op 2021, maar op andere plekken in de wereld is het al zover. Hoe het nieuwe jaar gevierd werd, zie je in deze video: