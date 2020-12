Hier steken mensen toch vuurwerk af, ondanks het verbod

Door het vuurwerkverbod is dit jaar bijna al het vuurwerk illegaal. Op de meeste plekken is dat te merken, maar op sommige plekken wordt toch flink geknald de laatste dagen. Bijvoorbeeld in Katwijk.

Volgens de gemeente gaat het de laatste weken regelmatig mis. Via social media spreken jongeren af om samen te komen en vuurwerk af te steken. Ook kinderen van 12 of 13 lopen soms met nitraatbommen of ander gevaarlijk vuurwerk rond. Dat zorgt voor overlast en onrust in de wijk.

Traditie

Vuurwerk is volgens veel mensen een traditie waar ze echt niet zonder kunnen. Kinderen vinden het ook lastig om dit jaar niet knallend af te sluiten.