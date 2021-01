Het is 2021: gelukkig nieuwjaar!

Het is zover: 2021 is begonnen. Op veel plekken is het nieuwe jaar feestelijk begonnen met oliebollen, sterretjes en muziek. Het was verboden om vuurwerk af te steken, maar dat gebeurde op veel plekken toch. Wat verwacht jij van 2021? Wordt het een mooi jaar, een spannend jaar of een gewoon jaar? Reageer op de stelling:

2021 wordt een fantastisch jaar! Eens 78.2% Oneens 21.8%

In Amsterdam was een grote elektrische vuurwerkshow. Door alle lichten en knallen leek het op echt vuurwerk. Iets voor 12 uur 's nachts was er een speciaal aftelmoment.

In Rotterdam was een show met drones:

