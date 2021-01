Rustige jaarwisseling, maar toch met veel vuurwerk

Ondanks het verbod, is er tijdens de jaarwisseling veel vuurwerk afgestoken. Uit het hele land kwamen berichten dat er volop is geknald.

Het lijkt er wel op dat de jaarwisseling een stuk rustiger was dan andere jaren. Zo hoefden de politie, ambulance en brandweer minder vaak in actie te komen. Dat blijkt volgens het ANP uit informatie van alarmeringen.nl

Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn drie mensen binnengebracht. Dat is een stuk minder dan vorig jaar. Ook op de spoedeisende hulp zijn minder vuurwerkslachtoffers binnengekomen.

Agressie

Toch is de jaarwisseling niet overal rustig verlopen. Op verschillende plekken was er agressie tegen agenten. In Leeuwarden werd de politie bekogeld met vuurwerk.