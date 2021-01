Hotel kapot door carbidbom

Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De eigenaar van het hotel is wel ontzettend geschrokken.

In de Friese stad Joure is vannacht een carbidbom ontploft. Dat gebeurde midden in het centrum van de stad. De ruiten van een hotel gingen kapot door de harde klap. Ook een huis en een winkel in de buurt van het hotel raakten beschadigd.

In sommige delen van Nederland is carbidschieten traditie met Oud en Nieuw. Bij carbidschieten stoppen mensen een chemisch stofje in een melkbus. Daarna doen ze een deksel of voetbal op de bus en houden ze er een vlam bij. Na een tijdje ontstaat veel druk en komt er een superharde knal. De voetballen en deksels worden daardoor de lucht in geschoten.