Deze kinderen doen een Nieuwjaarsduik in hun eigen tuin

Het is voor sommige mensen een traditie op 1 januari: een frisse duik in zee. Dit jaar gaat de officiële Nieuwjaarsduik niet door, maar veel mensen beginnen het jaar alsnog met een plons. Bijvoorbeeld in de tuin, op hun balkon of gewoon in bad.

Via de site van de Nieuwjaarsduik konden mensen blikken met zeewater bestellen. Het was de bedoeling om dat water precies om 12 uur over jezelf heen te gieten. Veel mensen zagen dat wel zitten: alle blikken met zeewater waren uitverkocht.

Fris

Sens, Imme en Jadi uit Utrecht doen ook mee met de Nieuwjaarsduik. Sens en Imme hebben er wel zin.