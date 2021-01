Artsen en verpleegkundigen krijgen toch al eerder corona-vaccin

Artsen en verpleegkundigen die corona-patiënten verzorgen, werken op de spoedeisende hulp of werken in een ambulance krijgen als eerst een vaccin. Ziekenhuizen zijn bezig met een plan om dat goed te regelen.

Het plan was eigenlijk om medewerkers van verpleeghuizen als eerst te vaccineren, maar nu mogen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis eerst. Dat is nodig, omdat het erg druk is in ziekenhuizen. Ook is veel ziekenhuispersoneel zelf ziek.

Maandag wordt duidelijk wanneer ze precies kunnen beginnen met vaccineren. Het gaat om ongeveer 30.000 mensen.

Kritiek

Tot nu toe lijkt het erop dat Nederland op vrijdag 8 januari begint. Daar is veel kritiek op, omdat andere landen in Europa al na de kerstdagen zijn begonnen.