Vanavond begint een nieuw seizoen van Wie is de Mol?

Kinderen zullen de meeste beroemdheden waarschijnlijk ook niet kennen. Is dat erg, of maakt dat niet uit en blijft het een spannend programma?

Dit jaar zijn de deelnemers: Joshua Nolet, Rocky Hehakaija, Splinter Chabot, Charlotte Nijs, Remco Veldhuis, Renée Fokker, Marije Knevel, Erik de Zwart en Lakshmi. Joshua Nolet is de zanger van de populaire band Chef's Special en straatvoetballer Rocky Hehakaija was ook al wel eens in het Jeugdjournaal te zien.

Vanavond begint het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Online is er veel commentaar. Veel mensen zeggen dat ze de deelnemers niet kennen en dat het volgens hen geen Bekende Nederlanders zijn.

Reageer op de stelling: Wie is de Mol is saaier als je de deelnemers niet kent.

In Wie is de Mol? moeten de kandidaten verschillende opdrachten doen om geld te verdienen. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt, maar er is stiekem één iemand die alles wil laten mislukken. Dat is de mol. En de anderen moeten ontdekken wie dat is.