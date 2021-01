Hoe zit het met de Britse variant van corona?

Deskundigen maken zich zorgen over een nieuwe versie van corona. Die variant is ontdekt in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland zijn er mensen mee besmet. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de Britse variant besmettelijker is. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen,

Op een school in Bergschenhoek bleken vorige week zo'n 40 kinderen besmet te zijn. Daar zouden ook besmettingen bij zijn met de nieuwe versie. Virus-deskundige Annemiek van der Eijk legt uit hoe dat zit.