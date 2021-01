Meer dan 3 miljoen mensen kijken Wie is de Mol?

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is goed bekeken. Er keken maar liefst 3,1 miljoen mensen naar. Nog nooit keken zoveel mensen naar de eerste aflevering.

21

Het nieuwe seizoen is alweer het 21ste seizoen van het populaire programma. Net als ieder jaar, zijn niet alle deelnemers echt bekend. Gisteren maakten we daar deze video over: